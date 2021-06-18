  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. AYM raportörü HDP iddianamesinin kabulünü istedi
Takip Et

AYM raportörü HDP iddianamesinin kabulünü istedi

HDP'nin kapatılması istemli iddianamede, incelemesini tamamlayan Anayasa Mahkemesi raportörü HDP iddianamesinin kabulünü istedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Anayasa Mahkemesi raportörü, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle yeniden açılan davaya ilişkin iddianamenin kabulü yönünde rapor sundu.

Alınan bilgiye göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının yeniden gönderdiği HDP'nin kapatılması istemli iddianamede, raportör incelemesini tamamladı.

İade gerekçesindeki eksikliklerin giderildiği tespitini yapan raportör, iddianamenin kabulü yönündeki raporunu heyete sundu.

Heyet, 21 Haziran Pazartesi günü saat 10.00'da toplanarak iddianamenin kabul edilip edilmeyeceğine karar verecek.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, ilk inceleme sırasında, iddianamede belirtilen kişiler hakkındaki siyasi yasak talebi ile partinin hazine yardımlarının bulunduğu banka hesabına tedbiren bloke konulmasına karar verilmesi yönündeki talebi de ele alacak.

 

HDP İzmir İl Başkanlığına saldıran kişi tutuklandıHDP İzmir İl Başkanlığına saldıran kişi tutuklandıGündem
HDP İzmir İl Başkanlığı'na saldırıya tepkilerHDP İzmir İl Başkanlığı'na saldırıya tepkilerGündem
HDP iddianamesinin ilk incelemesi 21 Haziran'daHDP iddianamesinin ilk incelemesi 21 Haziran'daGündem

 

 

Etiketler
hdp