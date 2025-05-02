AYM, sahipsiz hayvan düzenlemesini 7 Mayıs’ta görüşecek

Anayasa Mahkemesi (AYM), sahipsiz hayvanlara ilişkin hükümler de içeren 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hakkında yapılan iptal ve yürürlüğü durdurma başvurusunu 7 Mayıs'ta esastan ele alacak.

2 Ağustos'ta yürürlüğe girmişti

Söz konusu yasa, 2 Ağustos tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. CHP, kanundaki 17 maddeden 16’sının iptalini ve yürürlüğünün durdurulmasını talep ederek 15 Ağustos’ta AYM’ye başvuruda bulunmuştu.

Başvurunun ardından CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Yüksek Mahkeme önünde bir açıklama yapmış, "iptalini istedikleri maddelerin, hayvan hakları, kamu yararı ve yaşam hakkına aykırı düzenlendiğini" ifade etmişti.

Anayasa Mahkemesi, başvuruyu esastan görüşmek üzere 7 Mayıs tarihli Genel Kurul gündemine aldı. Belirlenen tarihte toplanacak olan AYM Genel Kurulu, başvurunun kabulü ya da reddine yönelik karar verecek.