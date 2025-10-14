AYM, TFF'nin futbol yayınlarına erişim engeli getirme yetkisini iptal etti

Anayasa Mahkemesi (AYM), Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) futbol müsabakalarının izinsiz yayınlandığı internet sitelerine erişimi engelleme yetkisi tanıyan düzenlemeyi iptal etti.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, CHP'li bazı milletvekilleri, 7346 sayılı Kanun'un 29. maddesiyle 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'a eklenen "Yayın haklarının korunması" başlıklı ek 1. maddenin iptali için AYM'ye başvurmuştu. Başvuruda, TFF'ye internet üzerinden erişim engelleme yetkisi veren hükmün Anayasa'ya aykırı olduğu savunuldu.

Başvuruyu değerlendiren Yüksek Mahkeme, söz konusu kuralın iptaline ve kararın 9 ay sonra yürürlüğe girmesine hükmetti.

Kararın gerekçesi

AYM, düzenlemenin futbol müsabakalarına ilişkin yayınların internet ortamında izinsiz paylaşılması hâlinde ilgili yayın veya sitelere erişimin engellenmesine imkân tanıdığını belirtti.

Kararda, internetin düşünce ve kanaatlerin açıklanmasında önemli bir mecra olduğu vurgulanarak, bu tür düzenlemelerin Anayasa'nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Mahkeme kararında, şu değerlendirmeler yer aldı:

"Kural, Yönetim Kurulu ve idari birim tarafından verilecek erişimin engellenmesi kararının hakim veya mahkeme onayına sunulmasına yönelik bir hüküm içermemektedir. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki futbol müsabakalarına ilişkin yayınların internet ortamında hukuka aykırı olarak kullanıma sunulması durumunda ilgili içeriğe veya internet sitesinin tümüne erişimi engelleyecek mercileri belirlemek kanun koyucunun takdir yetkisi kapsamındadır. Bununla birlikte erişimin engellenmesi gibi ağır bir sınırlama aracının yargısal makamların onayına tabi olmaksızın kullanılması hususunda ilgili mercilere yetki tanıyan düzenlemelerin keyfi uygulamalara karşı önlem içermesi gerekir."