AYM, ticari reklamlar nedeniyle internet sitelerinin engellenebileceğine yönelik maddeyi iptal etti

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 13 Eylül tarihli AYM kararına göre, CHP başkanvekilleri ile 133 milletvekili tarafından yapılan 7392 sayılı yasayla tüketicinin korunması hakkında kanuna eklenen Reklam Kurulu'nun yetkilerine yönelik maddeyle ilgili başvuruyu inceleyen mahkeme, bazı hükümlerde ihlal kararı verdi.

İptal kararı 9 ay sonra yürürlüğe girecek

Reklam Kurulu tarafından ticari reklamlardaki aykırılık nedeniyle reklam verenler, reklam ajansları ve mecra kuruluşlarına verilebilecek cezaları belirleyen hükümle ilgili söz konusu maddeyi inceleyen AYM, aykırılığın internet ortamında gerçekleşmesi halinde ihlalin gerçekleştiği bölümün engellenebilmesi, kısmi erişimin engellenmesinin mümkün olmadığı hallerde internet sitesinin tümüne yönelik erişim engellenmesi kararı verilebileceğine dönük hükmü anayasaya aykırı bularak iptal etti. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı, bugün itibarıyla 9 ay sonra yürürlüğe girecek.