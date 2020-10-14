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AYM toplantısından karar çıkmadı

Anayasa Mahkemesi'nin, yerel mahkemenin Enis Berberoğlu kararını görüştüğü olağanüstü toplantısından karar çıkmadı.

AYM toplantısından karar çıkmadı
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Anayasa Mahkemesi, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu kararını ele almak üzere saat 14.00'te bir araya geldi.

Yaklaşık 4 saat süren toplantıda herhangi bir karar alınmadı.

Toplantıda, Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" başlıklı sosyal medya paylaşımı da görüşüldü.

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