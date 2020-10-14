AYM toplantısından karar çıkmadı
Anayasa Mahkemesi'nin, yerel mahkemenin Enis Berberoğlu kararını görüştüğü olağanüstü toplantısından karar çıkmadı.
Anayasa Mahkemesi, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu kararını ele almak üzere saat 14.00'te bir araya geldi.
Yaklaşık 4 saat süren toplantıda herhangi bir karar alınmadı.
Toplantıda, Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" başlıklı sosyal medya paylaşımı da görüşüldü.
CHP'den AYM üyesi Yıldırım'ın paylaşımına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AYM üyesi Yıldırım'ın paylaşımıyla ilgili değerlendirme