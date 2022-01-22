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AYM üyeliğine Kenan Yaşar seçildi

Anayasa Mahkemesi üyeliğine Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar seçildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa Mahkemesi üyeliğine, Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar'ın seçilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anayasa Mahkemesi’ne üye seçimine ilişkin TBMM kararında, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146'ncı maddesi gereğince Türkiye Barolar Birliği Başkanlığınca bildirilen 3 aday içerisinden Kenan Yaşar, Genel Kurulun 19 Ocak 2022 tarihli 48'inci birleşiminde yapılan seçim sonucunda Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiştir." ifadeleri yer aldı.

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