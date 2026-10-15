AYM'den 26 siyasi parti hakkında suç duyurusu kararı

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Anayasa Mahkemesi (AYM), mali denetimlerini yaptığı 26 siyasi partinin kesin hesaplarını kabul edilemez bularak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarda, söz konusu partilerin incelenen dönemlerde hesap verebilirliği sağlayacak kayıt ve belge düzenini çeşitli nedenlerle oluşturmadığı belirtildi.

Yüksek Mahkeme, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na aykırılık nedeniyle yasal işlem yapılmasını istedi.

22 partinin 2024 yılı hesapları denetlendi

2024 yılına ait kesin hesapları incelenen partiler şunlar oldu:

Türkiye Yüzüncü Yıl Partisi, Kızılelma Partisi, Çağdaş Türkiye Partisi, As Parti, Kürdistan Komünist Partisi, İşçinin Kendi Partisi, Anadolu Cumhuriyet Partisi, Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi, Anahtar Parti, Genç Türkiye Partisi, Hak ve Adalet Partisi, Doğuş Partisi, Bağımsız Cumhuriyet Partisi, Cumhuriyetçi Aydınlık Parti, Türkiye Emekliler ve Emekçiler Partisi, Cumhuriyet ve İstiklal Partisi, Hak ve Huzur Partisi, Adalet ve Demokrasi Partisi, Türkiye Emekliler Partisi, Sağ Parti, Anadolu Birliği Partisi ve Ana Yol Partisi.

Dört partinin incelemesi farklı yılları kapsadı

Umuda Yürüyüş Partisi ile Küresel Adalet ve Liyaket Partisi'nin 2023 ve 2024, Milliyetçi Cumhuriyet Partisi'nin 2022, 2023 ve 2024, Türkiyem Partisi'nin ise 2023 yılına ilişkin kesin hesapları denetlendi.