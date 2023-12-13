AYM'den Can Atalay kararı
Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Parkı davası hükümlüsü Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki ikinci hak ihlali başvurusunu kabul etti.
Haber Merkezi
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TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın avukatları, AYM’nin Atalay hakkındaki ihlal kararının uygulanmaması gerekçesiyle ikinci kez AYM’ye başvurdu. Anayasa Mahkemesi Atalay’ın başvurusunu bugün görüştü.
Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, cezaevindeki milletvekili Can Atalay’ın ikinci ihlal başvurusunu Genel Kurul’a sevk etme kararı aldı.
Karar, oy birliği ile alındı.