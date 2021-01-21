AYM'den Enis Berberoğlu için yeniden ihlal kararı

Anayasa Mahkemesi, CHP’li Enis Berberoğlu’nun, AYM’nin hak ihlali kararının yerel mahkeme tarafından uygulanmaması üzerine yaptığı yeni başvuruyu görüştü. Yüksek mahkeme, kararını yineledi ve oy birliğiyle aldığı kararda “ihlal var” dedi.

Enis Berberoğlu, MİT TIR’ları görüntülerini Gazeteci Can Dündar’a verdiği iddiasıyla 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından yargılanan, ancak yeniden milletvekili seçilmesine karşın yargılaması durdurulmayan Berberoğlu’nun mahkumiyet kararı TBMM’de okununca milletvekilliği düşürülmüştü.

Berberoğlu, bunun üzerine Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu. Yüksek Mahkeme, Berberoğlu’nun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine 17 Eylül 2020’de karar vermişti. AYM, ihlalin giderilmesi için Berberoğlu hakkındaki yargılamanın durdurulması talebiyle kararın örneğini İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermişti.

Ancak 14. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM’nin yerindelik denetimi yaptığın öne sürerek “karar verilmesine yer olmadığına” hükmedip, AYM kararını uygulamamıştı.

Bunun üzerine Berberoğlu’nun avukatı Yiğit Acar, yeniden AYM’nin kapısını çalmıştı.

Anayasa Mahkemesi, başvuruyu yeniden gündeme aldı. Bugün yapılan görüşmede, Berberoğlu’nun “Anayasa Mahkemesi ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği” iddiasını yeniden yerinde bularak bir kez daha oybirliğiyle 'ihlal' kararı aldı.