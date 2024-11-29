AYM'den hesapları incelenen 5 siyasi partiye suç duyurusu

Anayasa Mahkemesi, iki yıl önceki denetimlerde eksik ya da fazla gelir gerçekleştiren 5 siyai parti hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yükseliş Partisi, Devlet Partisi, Turan Hareketi Partisi, Gelişim ve Demokrasi Partisi ile Uyanış Partisi'ninhesaplarını inceleyen AYM, Yükseliş Partisi ile Gelişim ve Demokrasi Partisi'nin 2021, Devlet Partisi'nin 2022, Turan Hareketi Partisi'nin 2020-2021, Uyanış Partisi'nin ise 2021-2022 yıllarına ait hesaplarının kabul edilmesinin mümkün olmadığına karar verdi.

Denetimi engellemeye çalıştılar

Anayasa Mahkemesi, "hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması", "hesabın dışında gelir ve gider gerçekleştirilmesi" ve "inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler" nedeniyle söz konusu 5 siyasi parti hakkında yasal işlem başlattı.

Valiliğe istenilen belgeleri vermediler

Mahkeme, Ankara Valiliğinden, istenen belgeleri süresinde vermeyen Devlet Partisi, Uyanış Partisi, Turan Hareketi Partisi ve Gelişim ve Demokrasi Partisi hakkında da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.