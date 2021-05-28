AYM'den İdris Baluken kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), eski HDP milletvekili tutuklu İdris Baluken'in 1. Yargı Reformu Paketi'nin ardından tahliyesine karar verilmesine rağmen, tutukluluk halinin, daha önceki bir suçlama üzerinden devam ettirilmesinin hak ihlali olmadığına karar verdi.

Tutuklu olan HDP eski milletvekili İdris Baluken, hakkında verilen 15 yıl 18 ay 60 gün hapis cezası kararını istinaf mahkemesine taşımış, istinaf mahkemesi "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla verilen hapis cezasını onamıştı. Baluken, hakkında verilen tüm hapis cezalarını Yargıtay'a taşımış, Yargıtay ise "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla verilen hapis cezası kararının temyiz edilemeyeceğine karar vermişti.

Bu arada, Ekim 2019'da, 1. Yargıda Reform Paketi yürürlüğe girdi ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla verilen hapis cezası kararlarına temyiz yolu açıldı.

Baluken bunun üzerine, hakkındaki infazın durdurulmasını ve serbest bırakılmasını talep etti. Mahkeme, Baluken'in taleplerini kabul etti. Ancak, savcılık karara itiraz edince, mahkeme, Baluken'in tutukluluk kararına konu edilmeyen "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasından hükmen tutuklanmasına karar verdi.

Baluken bunun üzerine Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. "İstinaf süreci sonunda kesinleşen bir hükümle ilgili olarak sonradan temyiz imkanının doğması sebebiyle verilen infazın durdurulması kararına karşı itiraz üzerine daha önce tutuklanmaya konu edilmeyen suçlardan hükmen tutuklanma kararı verilmesi nedeniyle 'kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğinin' tespit edilmesini" istedi.

Yüksek Mahkeme'nin 11 Mart 2021 tarihinde verdiği karar bugünkü Resmî Gazete'de yayımlandı. Anayasa Mahkemesi, Baluken'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla kesinleşen mahkumiyet hükmünün infazına devam edildiğini, ancak "terör örgütü propagandası" yapmak suçlamasından verilen tutuklama kararının infazına başlanmadığını belirledi.

Anayasa Mahkemesi, Baluken'in "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine" karar verdi.

Ne olmuştu?

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi 4 Ocak 2018 tarihinde, Baluken hakkında toplamda 15 yıl 18 ay 60 gün hapis cezası kararı vermişti.

Kararla birlikte, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla verilen hükümle birlikte Baluken'in tutukluluk halinin devam ettirilmesine karar verilmişti.

Baluken, 5 Ocak 2018 tarihinde, hakkındaki kararı istinaf mahkemesine taşımıştı. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, 23 Mayıs 2018 tarihinde verdiği kararda, Baluken'in başvurusunu reddetti.

Dosya bu kez de Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 3 Ekim 2018 tarihinde, Baluken hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak" suçlamaları ile verilen cezaların temyiz edilemeyeceğine karar verdi. "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasından verilen cezayı ise onadı.

Ancak, 17 Ekim 2019 tarihinde, kamuoyunda 1. Yargıda Reform Paketi olarak bilinen düzenleme kapsamında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlaması ile istinaf mahkemesinde kesinleşen hükümlere Yargıtay yolu açıldı.