AYM'den memurlara disiplin cezası kararı: Düzenleme uygun bulundu

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, Sakarya 2. İdare Mahkemesi, yargılamasına baktığı bir davada, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinde düzenlenen memurlara kınama cezası verilmesine ilişkin hükmün Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek iptali için AYM'ye başvurdu.

İptal isteminde, kınama cezası verilmesine ilişkin amirler tarafından verilen emirlerin, mevzuata uygun olup olmadığı bakımından herhangi bir sınırlamanın öngörülmediği belirtildi.

Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, düzenlemeyi Anayasa'ya uygun bularak, iptal isteminin reddine karar verdi.

Kararın gerekçesinden

AYM'nin kararında, Anayasa'nın 137. maddesinde kanunsuz emir alan bir astın bunu yapmayacağı ve bunu amirine bildireceği, amirin ısrarı ve yazılı şekilde emri tekrarlaması üzerine bunu yapması halinde ise sorumlu tutulmayacağının hüküm altına alındığı anımsatıldı.

657 sayılı kanunda da amirlerin, maiyetindeki memurlara kanunsuz emir veremeyeceğinin düzenlendiğine işaret edilen kararda, "Kuralda yer alan verilen emir ve buna yapılan itiraza ilişkin hususlar somut olayın özelliğine göre kanuna dayalı olarak idare tarafından belirlenecek ise de idarenin bu işlemi mahkeme tarafından denetleneceğinden, bu kanunun kapsamı nihai olarak yargı kararıyla ortaya konacaktır. Dolayısıyla kuralın belirsiz ve öngörülemez olduğu söylenemez." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu düzenlemede, memurlara uygulanacak disiplin cezaları ile ceza gerektiren fiil ve hallerin kanuni çerçevesinin çizildiği aktarılan kararda, "Disiplin suç ve cezaları yönünden kanuni güvencenin sağlandığı sonucuna varılmıştır." değerlendirmesine yer verildi.