AYM'den Rahip Brunson'ın başvurusuna ret

Anayasa Mahkemesi (AYM), ABD’li rahip Andrew Brunson’un tutuklamanın ve konutunu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbirinin hukuki olmadığı ve tutukluluğunun makul süreyi aştığı gerekçesiyle ‘kişi güvenliği ve hürriyeti hakkının’ ihlal edildiği iddiasıyla yaptığı başvuruya oy birliği ile "kabul edilemez" kararı verdi.

AYM, tutukluluğun makul süreyi aştığına ilişkin yapılan başvurunun ‘süre aşımına’ uğradığını bildirerek, kararının gerekçesinde Brunson’un tahliye edildikten 30 gün içinde başvuru yapması gerekirken 99 gün sonra bu başvuruyu yaptığını açıkladı.

AYM, adli kontrol hükümlerine ilişkin karanının gerekçesinde, İzmir 2 ve 3’üncü ağır ceza mahkemelerinin Brunson’un yabancı uyruklu olması ve kaçma şüphesini göz önünde bulundurarak karar verdiğini kaydederek, özetle şunları belirtti:

"Terörle bağlantılı suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturmaların güvenlik içinde yürütülebilmesi ve özellikle kişilerin kaçmalarının engellenmesinde tutuklama tedbiri ile konut terk etmemem şeklindeki adli kontrol tedbiri dışındaki koruma tedbirlerinin yetersiz kalabileceği akılda tutulmalıdır. Başvurucunun iş birliği yaptığı ileri sürülen terör örgütlerinden FETÖ/PDY yüz elliyi aşkın ülkede faaliyet gösteren ve ciddi seviyede uluslararası ittifakları kurabilen bir yapılanmadır. PKK’nın da başta Türkiye’ye komşu bazı ülkeler olmak üzere çok ayıda ülkede örgütlenmiş bir terör örgütü olduğu bilinmektedir. Bu durumda anılan örgütlerle bağlantılı bir suç işlediği ileri sürülen kişilerin yurt dışına kaçmasının ve yurt dışında barınmasının diğer kişilere göre daha kolay olduğu göz önüne alınmalıdır. Öte yandan başvurucunun konutu terk etmeme suretiyle adli kontrol altına alınmamasına karar verilen örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçu, Türk hukuk sistemi içinde ağır cezai yaptırımlar öngörülen suç tipleri arasında olup, isnat edilen suça ilişkin olarak kanunda öngörülen cezanın ağırlığı, kaçma şüphesine işaret eden durumlardan biridir.”

Amerikalı Rahip Brunson yaklaşık 30 yıldır yaşadığı Türkiye'de, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin ardından tutuklanmıştı. Türkiye, ABD'de yaşayan terör örgütü FETÖ lideri Fetullah Gülen'le takasını talep etmiş ancak Başkan Trump, Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde yaptırım uygulamakla tehdit etmişti. Brunson, 2018’de, teröre destek vermekten 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aldıktan sonra serbest bırakıldı ve uçakla ABD'ye döndü.