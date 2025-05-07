AYM’den 'sokak hayvanları yasası' kararı: İptal talebi reddedildi

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, sahipsiz hayvanlarla ilgili düzenlemeleri içeren 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un iptali istemini karara bağladı. CHP tarafından yapılan başvuru, mahkeme tarafından esastan incelenerek reddedildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), söz konusu kanunun 16 maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunmuştu. Başvuruyu değerlendiren AYM Genel Kurulu, iptal istemini esastan reddetti. Alınan bilgiye göre, bazı maddeler için iptal talepleri oy birliğiyle, bazıları içinse oy çokluğuyla reddedildi.

Kanun, kamuoyunda tartışma yaratan sahipsiz hayvanların toplanması, barındırılması ve rehabilitasyonu gibi konuları düzenliyor. CHP, bu düzenlemelerin anayasa ile güvence altına alınan hak ve özgürlüklere aykırı olduğu gerekçesiyle dava açmıştı.

AYM’nin verdiği karar sonrasında, söz konusu düzenlemelerin Anayasa’ya uygun olduğu resmen tescillenmiş oldu. Kararın ardından Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklikler yürürlükte kalmaya devam edecek.