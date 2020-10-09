AYM'nin Berberoğlu'yla ilgili gerekçeli kararı yayımlandı

09 Ekim 2020

Enis Berberoğlu'nun 2018 yılında Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yaptığı bireysel başvuruya ilişkin gerekçeli AYM kararı yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre başvurunun; "dokunulmazlık hakkını yeniden kazanan milletvekili hakkında yargılamaya devam edilmesi ve tutukluluğun sürdürülmesi nedenleriyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, iddia tanığının duruşmada hazır edilmemesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ve elindeki bilgileri yaydığı iddiasıyla cezalandırılması nedeniyle de ifade özgürlüğünün ihlal edildiği" iddialarına ilişkin olduğu belirtildi.

Kararın "hüküm" bölümünde, AYM, başvuru sahibinin; seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ve kararın bir örneğinin ihlal sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine oybirliğiyle hükmetti.

Kaynak: Reuters