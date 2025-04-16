AYM'nin Can Atalay kararı 9 ay sonra Meclis'te okutuldu

TİP'ten Hatay milletvekili olarak seçilen Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi hakkında Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Şubat 2024'te gerekçesini açıkladığı, 1 Ağustos 2024'te de Resmi Gazete'de yayımlanan hak ihlali kararı, bugün (16 Nisan 2025) TBMM Genel Kurulu’nda resmen okundu.

Kararın TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca tarafından okutulmasının ardından Genel Kurul kapatıldı.

AYM kararı, Meclis tutanaklarına girmiş oldu

AYM, Atalay'ın seçilmiş bir milletvekili olarak özgürlüğünün kısıtlanmasının hak ihlali olduğuna ve Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin hukuka aykırı olduğuna hükmetmişti. Bu karara rağmen, karar uzun süre uygulanmamıştı.

Kararın TBMM Genel Kurulu’nda okutulması, yargı kararlarının yasama organında ilk kez resmi biçimde karşılık bulması açısından sembolik bir adım olarak yorumlandı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, kararla ilgili olarak açıklamada, AYM kararının okutulmasının ardından Atalay’ın vekilliğini düşürme işleminin "yok hükmünde" olduğunu söyledi.

Ne olmuştu?

2023 seçimlerinde TİP Hatay Milletvekili olarak seçilen Can Atalay, Gezi Parkı davası kapsamında aldığı ceza nedeniyle tahliye edilmemişti. AYM, Atalay’ın milletvekili seçilmesiyle birlikte yasama dokunulmazlığı kazandığını, tutukluluğunun hak ihlali olduğunu ve serbest bırakılması gerektiğini belirtmişti. Ancak bu karar Yargıtay tarafından uygulanmamıştı. TBMM Atalay’ın milletvekilliğini düşürmüştü.