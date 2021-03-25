AYM'nin HDP yöneticileri ile ilgili gerekçeli kararı yayımlandı

HDP İstanbul il eş başkanları ile il yönetim kurulu üyelerinin Anayasa Mahkemesi'ne yakalama, gözaltına alma ve tutuklama süreçleriyle ilgili yaptığı bireysel başvuruya ilişkin gerekçeli karar yayımlandı.

HDP İstanbul eş başkanları Doğan Erbaş ve Aysel Güzel ile İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeleri; Ali İpekli, Ayşe Karadağ, Feremez Erkan, Mehmet Tayyip Arslan, Muhittin Arslanboğa, Ramazan Çetinçakmak, Süleyman Başer, Süleyman Özcan ve Kasım Oba tarafından yakalama, gözaltına alma ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması ve tutukluluğun makul süreyi aşması iddialarıyla 22 Ocak'ta Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvuruya ilişkin gerekçeli karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararın sonuç bölümüne göre yüksek mahkeme, Mehmet Tayyip Arslan, Muhittin Arslanboğa, Ramazan Çetinçakmak, Süleyman Başer, Süleyman Özcan, Feremez Erkan, Ayşe Karadağ ve Aysel Güzel'e tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle ayrı ayrı 40 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi, başvurucuların diğer iddialarının "kabul edilemez olduğuna", Kasım Oba, Ali İpekli ve Doğan Erbaş yönünden de tutuklamanın hukuki olması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği haklarının ihlal edilmediğine karar verdi.