AYM'nin Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu'ndaki iptal kararı Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre AYM, 4 Nisan 2024 tarihinde aldığı kararla, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu’nun 4. maddesinin (2) numaralı fıkrasını Anayasa’ya aykırı buldu. Yüksek Mahkeme, ilgili düzenlemenin yürürlüğünün durdurulması talebinin koşullarının oluşmadığı gerekçesiyle bu talebi reddetti. Ancak, fıkranın anayasaya aykırı olduğuna oy çokluğuyla karar verdi.

Dava dilekçesinde, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin zorunlu nedenlerle yaptıkları ödenek üstü giderlerin, 5018 sayılı Kanun hükümleriyle çeliştiği ve bu durumun yasama organının bütçe hakkını ihlal ettiği ifade edildi. İptali talep edilen fıkrada, kamu idarelerinin 2022 yılı ödenek üstü giderlerinin kullanılmayan ödenekten karşılanması öngörülmüştü.