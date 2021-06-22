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AYM'nin üniversite ve TCMB üyeliği ile ilgili iptal kararı yayımlandı

AYM'nin üniversite öğretim üyeliği ile TCMB meclis üyeliğinin birleşebilmesine yönelik hükmü iptal eden kararı yayımlandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Reuters
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Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle getirilen "devlet üniversitesi öğretim üyeliği ile Merkez Bankası (TCMB) Meclis Üyeliği görevinin birleşebilmesine" yönelik hükmün iptaline ilişkin gerekçeli kararı yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan 18 Mart tarihli AYM kararına göre, Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile birlikte 136 milletvekilinin imzasıyla, söz konusu hükmün Anayasa'nın ilgili maddelerine aykırılığı iddiasıyla yapılan başvuruyu değerlendiren AYM, "konu bakımından yetki yönünden" Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline oy çokluğuyla karar verdi.

 

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