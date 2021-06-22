AYM'nin üniversite ve TCMB üyeliği ile ilgili iptal kararı yayımlandı

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle getirilen "devlet üniversitesi öğretim üyeliği ile Merkez Bankası (TCMB) Meclis Üyeliği görevinin birleşebilmesine" yönelik hükmün iptaline ilişkin gerekçeli kararı yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan 18 Mart tarihli AYM kararına göre, Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile birlikte 136 milletvekilinin imzasıyla, söz konusu hükmün Anayasa'nın ilgili maddelerine aykırılığı iddiasıyla yapılan başvuruyu değerlendiren AYM, "konu bakımından yetki yönünden" Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline oy çokluğuyla karar verdi.