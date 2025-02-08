Aynasını kıran kuryeye çarpıp iki araç arasına sıkıştırdı!

İstanbul'un Pendik ilçesinde bugün öğle saatlerinde otomobil sürücüsü V.K. ile motosiklet sürücüsü F. F. trafikte tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine motosiklet sürücüsü, otomobilin dikiz aynasını yumrukladı.

Otomobil sürücüsü de aracını F. F.'nin üzerine sürdü. Motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle sürüklenerek park halindeki çekici ile otomobil arasına sıkıştı.

Çevredeki vatandaşların sürücüyü araçtan indirmek istemesi üzerine kaçmaya çalışan sürücü, trafikte bekleyen diğer araçlara çarptı. Olay sonrası motosiklet sürücüsü yaralı olarak Pendik Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

İki araca çarptı

Görgü tanıklarından Alparslan Tanrıkulu, şunları anlattı: "Bizim gördüğümüz kadarıyla, biri aracın sahibi motosikletçiye bir anda arkadan çarpıyor ve köşede bekleyen çekicinin arasını sıkıştırıyor ve ondan sonra kaçmaya çalışıyor. Kaçmaya çalışırken de hem arkasındaki kamyonete hem de yanındaki taksiye vuruyor. Halk o anda tabii tepki veriyor, o içeride vuran vatandaş da halka tepki veriyor. Kaza o şekilde oldu, yaralının durumu ağırdı, inşallah bir şey olmamıştır. İnsan hayatı bu kadar uçsuz olmamalı."

Muazzez Bitkay da "Bir anda kargaşa yaşandı. Kapımızın önünde kurye diğer aracı sıkıştırdı, taksi şoförü aracı sıkıştırdı. Diğer yandan başka bir araç çarpan aracı sıkıştırınca maalesef ki olan kuryeye oldu. Bir anlık öfke bunlara neden oldu. Keşke olmasa" dedi.