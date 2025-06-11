Aynı gün iki mevsim! Haziran ayında Ardahan'da kar manzarası

Ardahan'da yaz aylarının gelmesiyle birlikte havalar ısınmaya başlasa da, yüksek rakımlı bölgelerde kış etkisini hâlâ sürdürüyor. Kentte, baharın habercisi çiçekler ile erimeyen kar birikintileri aynı manzarada buluştu.

Bu yıl uzun ve sert geçen kışın ardından, 2100 rakımlı Çataldere Köyü Yaylası'na çıkanlar alışılmadık bir manzarayla karşılaştı. Yayla çevresindeki dağların yüksek kesimlerinde kar örtüsü hâlâ yerini korurken, eteklerde açan rengarenk çiçekler doğayı adeta kartpostala çevirdi.

Yaylayı ailesiyle birlikte ziyaret eden Muhammet Kılıç, çocuklarıyla birlikte karda kaydıktan sonra çiçekler arasında gezmenin keyfini yaşadıklarını söyledi. Kılıç, ''Haziran ayında karda kayıp sonrasında rengarenk çiçeklere kavuşmak çok güzel. Burası Ardahan merkeze bağlı 2100 rakımlı Çataldere Köyü Yaylası. Yaz ayında çocuklar kar keyfini yaşıyor. Bu onlar için çok güzel ve heyecanlı'' dedi.