Aynı marketten üç kez içki çaldı: 45 bin liralık hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Samsun'da farklı tarihlerde aynı marketten toplam 45 bin liralık içki çalan ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı belirlenen bir kişi polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İlkadım ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı. 21 Eylül'de bir iş yerinden 650 lira çalınırken, aynı cadde üzerindeki bir marketten 21, 25 ve 29 Eylül tarihlerinde toplamda yaklaşık 45 bin lira değerinde alkollü içecek çalındığı belirlendi.

700 liralık içkiyle birlikte yakalandı

Yapılan araştırmada, olayların faili olarak T.Ö. (40) isimli şahıs tespit edildi. Şüpheli, hırsızlığa konu yaklaşık 700 lira değerinde içkiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen ürünler sahiplerine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen T.Ö. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.