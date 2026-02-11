Ayşe Barım hakkında karar belli oldu! Ayşe Barım müebbet mi aldı? Ayşe Barım tekrar hapse girecek mi?

ID İletişim'in sahibi menajer Ayşe Barım, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasında hâkim karşısına çıktı. Sabah saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Barım'ın dosyasında savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Duruşma savcısı, Barım'ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, kararın açıklanması için duruşmaya ara verdi.

Verilen aranın ardından mahkeme Ayşe Barım hakkındaki kararını açıkladı. Barım'a 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Dava sürecinde neler oldu?

Sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelen Barım hakkında, Gezi Parkı olaylarına iştirak ettiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında 27 Ocak'ta, "danışılan ve onayı alınan kişi olarak tespit edildiği" gerekçesiyle tutuklanan Barım, 248 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Barım, cezaevi sürecinde 30 kilo verdiğini ve sağlık sorunları yaşadığını dile getirdi. Kalp ve beyin rahatsızlıkları bulunduğunu belirten Barım, 16 Temmuz'da Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti. Türk Tabipleri Birliği (TTB) de Barım'ın cezaevinde kalmasının sağlık açısından risk oluşturabileceğini açıklamıştı.

Öte yandan soruşturma kapsamında oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında, Gezi Parkı sürecine ilişkin "Yalan tanıklık" suçlamasıyla ayrıca inceleme başlatılmıştı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Bergüzar Korel, Halit Ergenç ve Hümeyra Akbay, herhangi bir yönlendirme yapılmadığını beyan etti.