Ayşe Barım ile ilgili Gezi Parkı soruşturmasında ünlü oyuncular ifade verdi: CHP harekete geçti

Geçtiğimiz haftalarda medya sektöründe tekelleşme iddiaları ile gündeme gelen Menajer Ayşe Barım, 2013 yılındaki Gezi Parkı protestolarında, şirketi bünyesinde çalışan oyuncuları olaylara yönlendirdiği ve protestoları organize ettiği suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Barım’ı "hükümeti devirmeye teşebbüs"le suçlarken, soruşturma kapsamında ünlü oyuncular ifadeye çağrıldı. Aralarında Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Rıza Kocaoğlu, Mehmet Günsür, Dolunay Soysert, Nehir Erdoğan, Ceyda Düvenci ve Nejat İşler’in bulunduğu 8 oyuncu, savcıya tanık sıfatıyla ifade verdi.

CHP heyet görevlendirdi

Ayşe Barım’ın gözaltına alınması ve sanatçıların ifadeye çağrılması üzerine, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) harekete geçti. Genel Başkan Özgür Özel’in talimatıyla İstanbul’daki Gezi Parkı soruşturmasını takip etmek üzere bir heyet oluşturuldu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın başkanlık ettiği heyette, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Muğla Milletvekili Gizem Özcan ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal yer aldı.

Sanatçılara hukuki destek verilecek

CHP’den yapılan açıklamada, heyetin ifadeye çağrılan sanatçılara hukuki destek sağlayacağı ve süreçleri yakından takip edeceği belirtildi. Soruşturma ile ilgili gelişmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.