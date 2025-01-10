AYŞE BARIM KİMDİR? Serenay Sarıkaya, Hazal Kaya gibi ünlü isimlerin menajerliğini yapıyordu...

Son günlerde hakkında ortaya atılan iddialarda gündeme gelen ID İletişim'in kurucu ortağı Ayşe Barım hakkında son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Sosyal medya üzerinden Ayşe Barım hakkında kendisine "biat etmeyenleri" piyasadan uzaklaştırdığı ve kendi menajerliğini yaptığı oyuncuların önünü açtığı iddiaları dolaşıyordu.

Rekabet Kurulu'nun Kast Ajansları Derneği ile kast ajansları ve menajerler tarafından Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edildiği iddiasıyla soruşturma açtığı şirketler arasında ID İletişim de bulunuyor.

Hakkında ortaya atlan iddalar sonrası Ayşe Barım'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki Serenay Sarıkaya, Hazal Kaya, Hande Erçel, Halit Ergenç gibi birçok ünlü ismin menajerliği yapan Ayşe Barım kimdir? İşte son günlerin en merak edilen isimlerinden Ayşe Barım'ın hayat hikayesi...

Ayşe Barım kimdir?

ID İletişim'in kurucu ortağı Ayşe Barım, ortaokul ve lise eğitimini English High School for Girls (EHSG) okulunda tamamladı.

Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Ardından, Londra’da iki sene çalıştı ve iletişim eğitimi aldı.

1992 ve 2001 yılları arasında çeşitli kanallarda promosyon direktörlüğü, Akmerkez Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Klan-Euro RSCG’de Müşteri İlişkileri Direktörlüğü, 1 Numara Hearst’te Genel Müdür Yardımcılığı ve DMC Genel Müdürlüğü görevlerini yerine getirdi.

2001-2002 yıllarında ortağı olduğu İmaj Entertainment’ta Genel Müdürlük görevini üstlendi. 2002 yılında ise ID İletişim’in kurucu ortakları arasında yer aldı.

Ayşe Barım; Serenay Sarıkaya, Hazal Kaya, Hande Erçel, Fahriye Evcen, Aslı Enver, Hazal Kaya, Bergüzar Korel, Birkan Sokullu, Ceyda Düvenci, Devrim Özkan, Dolunay Soysert, Erkan Can, Esra Bilgiç, Ezgi Mola, Fatih Artman, Halit Ergenç, Mehmet Günsür, Mert Yazıcıoğlu, Merve Dizdar ve Ali Atay gibi isimlerin menajerliğini yapıyor.