Ayşe Barım Soruşturması: Dolunay Soysert ve Halit Ergenç ifadeye çağrıldı

ID Danışmanlık Limited Şirketi’nin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım hakkında sektörde tekelleşmeye neden olduğu gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında Dolunay Soysert ve Halit Ergenç ifadeye çağırıldı.

Aynı soruşturma kapsamında daha önce de oyuncu Deniz Işın, Nedim Saban ve Serenay Sarıkaya ifadeye çağrılmıştı.

Gözaltına alındı

Öte yandan Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu iddiasıyla bugün gözaltına alındı.

Başsavcılık açıklamasında, Ayşe Barım’ın, Gezi davası sanıkları Mehmet Osman Kavala, Çiğdem Mater Utku ve Memet Ali Alabora ile olaylar sırasında yoğun iletişimde olduğu ifade edildi. Açıklamada, bu temasların olayların organize edilmesi noktasında önemli bir rol oynadığına işaret edildi.

Ayrıca açıklamada, Barım’ın sahibi olduğu ID İletişim Danışmanlık A.Ş. firmasına bağlı sanatçıları, Gezi Parkı olaylarına katılmaları için yönlendirdiği, kendisinin de bizzat bu eylemlere katıldığı ileri sürüldü. Soruşturma kapsamında Barım’ın evinde ve iş yerinde arama yapıldığı bildirildi.

Ne olmuştu?

8 Ocak'ta Rekabet Kurulu, Kast Ajansları Derneği ile kast ajansları ve menajerler tarafından Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edildiği iddiasına yönelik olarak yürütülen ön araştırmayı tamamlayarak 21 teşebbüse soruşturma açtı. Rekabet Kurulu'nun soruşturma açtığı ajanslar arasında ID İletişim de bulunuyor.

Rekabet Kurulu'nun soruşturmasıyla birlikte Ayşe Barım hakkında son günlerde sosyal medyada kendisine "biat etmeyenleri" piyasadan uzaklaştırdığı ve kendi menajerliğini yaptığı oyuncuların önünü açtığı iddiaları dolaşıyordu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Serenay Sarıkaya gibi bazı sanatçıların ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddiaları ihbar kabul edilip, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için resen başlatılan soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturmanın "çalışma hürriyetinin ihlali" ve "şantaj" gibi iddialara ilişkin olduğu öğrenilmişti. Soruşturma kapsamında Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri de uygulanmıştı.

Aynı soruşturma kapsamında Deniz Işın, Nedim Saban ve Serenay Sarıkaya adliyede ifade vermişti.

Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu iddiasıyla 24 Ocak sabah saatlerinde gözaltına alındı.