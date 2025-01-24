Ayşe Barım soruşturması: Mehmet Günsür ve Rıza Kocaoğlu adliyede

Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu iddiasıyla Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Mehmet Günsür ve Rıza Kocaoğlu ifadeleri alınmak üzere adliyeye getirildi.

Aynı soruşturma kapsamında Halit Ergenç ve Dolunay Soysert de ifadeye çağrılmıştı.

Sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddiasıyla Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında oyuncu Serenay Sarıkaya, Nedim Saban ve Deniz Işın da adliyede ifade vermişti.

ID Danışmanlık Limited Şirketi’nin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu iddiasıyla bugün sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Başsavcılık'tan açıklama

Başsavcılık açıklamasında, Ayşe Barım’ın, Gezi davası sanıkları Mehmet Osman Kavala, Çiğdem Mater Utku ve Memet Ali Alabora ile olaylar sırasında yoğun iletişimde olduğu ifade edildi. Açıklamada, bu temasların olayların organize edilmesi noktasında önemli bir rol oynadığına işaret edildi.

Ayrıca açıklamada, Barım’ın sahibi olduğu ID İletişim Danışmanlık A.Ş. firmasına bağlı sanatçıları, Gezi Parkı olaylarına katılmaları için yönlendirdiği, kendisinin de bizzat bu eylemlere katıldığı ileri sürüldü. Soruşturma kapsamında Barım’ın evinde ve iş yerinde arama yapıldığı bildirildi.