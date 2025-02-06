Ayşe Barım Soruşturması: Senarist Mehmet Bozdağ ifade verdi

ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Senarist Mehmet Bozdağ ifade verdi.

Barım hakkında ''sektörde tekelleşmeye neden olduğu'' iddiasının ortaya atılmasıyla başlatılan soruşturma için Bozdağ'ın "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadesi alındı.

Bozdağ, ifade işlemi sonrası adliyeden ayrıldı.

Ne olmuştu?

8 Ocak'ta Rekabet Kurulu, Kast Ajansları Derneği ile kast ajansları ve menajerler tarafından Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edildiği iddiasına yönelik olarak yürütülen ön araştırmayı tamamlayarak 21 teşebbüse soruşturma açtı. Rekabet Kurulu'nun soruşturma açtığı ajanslar arasında ID İletişim de bulunuyor.

Rekabet Kurulu'nun soruşturmasıyla birlikte Ayşe Barım hakkında son günlerde sosyal medyada kendisine "biat etmeyenleri" piyasadan uzaklaştırdığı ve kendi menajerliğini yaptığı oyuncuların önünü açtığı iddiaları dolaşıyordu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Serenay Sarıkaya gibi bazı sanatçıların ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddiaları ihbar kabul edilip, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için resen başlatılan soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturmanın "çalışma hürriyetinin ihlali" ve "şantaj" gibi iddialara ilişkin olduğu öğrenilmişti. Soruşturma kapsamında Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri de uygulanmıştı.

Ayşe Barım hakkında Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu iddiasıyla başka bir soruşturma daha başlatılmış ve hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 27 Ocak'ta tutuklanmıştı.