Ayşe Barım soruşturmasında ifade veren ünlülere bugün Nedim Saban eklendi

Oyuncu Nedim Saban, ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım'a yönelik soruşturmada ifade vermek üzere bugün İstanbul Adliyesi'ndeydi. Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla savcılıkta ifade veren oyuncu Nedim Saban, Adliye çıkışında basına yaptığı açıklmada, "Ayşe Barım soruşturması ile ilgili çağırıldım ama ben daha çok sektörle ilgili konuştum" dedi.

"Konu sadece Ayşe Barım değil..."

Saban, sosyal medya hesabından sektörü eleştiren mesajlar paylaştığı için ifadeye çağrıldığının altını çizerek, ifadesine dair açıklamalarda bulundu. Saban, "Ben daha çok tiyatro konusunda duyarlı olduğum için çok paylaşım yaptım. Sadece bu son olayla ilgili değil ve konu sadece Ayşe Barım değil. Bu daha çok sektörün sorunu diye düşünüyorum. Yetiştirdiğim öğrencilerin hüznünü ve mutsuzluğunu görünce daha da mutsuz olurum. O yüzden duyarlı olduğum bir konu, dizi ve sinema sektörünü çok bilmediğim için daha çok tiyatro konuştuk" ifadesini kullandı.

İfade veren diğer ünlü isimler...

Soruşturma kapsamında Ayşe Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulurken, Barım'ın menajerliğini yaptığı Serenay Sarıkaya ve Mert Demir 'tanık', oyuncu Deniz Işın da sosyal medya paylaşımlarından ötürü 'mağdur' olarak ifade vermişti. Işın, ifade sonrası Barım'dan şikayetçi olmamıştı...