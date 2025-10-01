Ayşe Barım tahliye oldu mu? Barım çıktı mı, serbest bırakıldı mı?

Onlarca sanatçının menajeri Ayşe Barım, Gezi Parkı'nın planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle yargılanıyor. Barım bugün bir kez daha hakim karşısına çıkıyor. Halit Ergenç, Rıza Kocaoğlu, Belgüzar Korel, Mehmet Günsür, Zafer Algöz, Nejat İşler, Şükran Ovalı ve Selma Ergeç gibi ünlü isimler de ifade verecek. Mahkemenin vereceği karar beklenirken sıklıkla "Ayşe Barım tahliye oldu mu" sorusu yoğunlaşmış durumda...

Ayşe Barım tahliye oldu mu?

ID İletişim'in sahibi menajer Ayşe Barım'ın duruşması hala devam ediyor. Mahkemenin kararı açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

247 gündür cezaevinde bulunan Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla yargılanıyor. Barım için 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapsi isteniyor.