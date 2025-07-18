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Ayşe Barım tahliye talebiyle Adli Tıp Kurumu’na gönderildi

Gezi Parkı eylemleri soruşturmasında tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım'ın sağlık sorunları gerekçe gösterilerek tahliye talebiyle Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği öğrenildi.

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Ayşe Barım tahliye talebiyle Adli Tıp Kurumu’na gönderildi
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Gezi Parkı eylemleri soruşturması kapsamında tutuklu menajer Ayşe Barım, sağlık sorunları gerekçesiyle tahliye talebiyle Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Barım’ın avukatları, cezaevinde kalmasının müvekkillerinin hayatını ciddi risk altına soktuğunu belirterek tahliyesini istemişti.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin hazırladığı raporda, Ayşe Barım’ın kalp ve beyin sağlığı açısından ciddi risk altında bulunduğu ifade edilmişti.

27 Ocak'ta Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" iddiasıyla tutuklanan Ayşe Barım, 7 Temmuz'da ilk kez hakim karşısına çıkmıştı.

Barım'ın tutukluluk halinin devamına karar verilirken; bir sonraki duruşmanın 1 Ekim'de görüleceği açıklanmıştı. Barım hakkında 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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Kaynak: HABER MERKEZİ