Ayşe Teyze'nin İzinde 'Türkiye Ekonomisine Bakış' Paneli

İki yakın dostu, çok değerli iktisatçılarımız Ege Cansen ve Mahfi Eğilmez’in konuşmacı olarak katılacağı panel, Gazeteci/Yazar Servet Yıldırım ve Televizyon Programcısı Berfu Güven’in moderatörlüğünde gerçekleşecektir. Güngör Uras’ın sevdalısı olduğu, Türkiye ekonomisinin geleceği ve hocamızın meslek yaşamından kesitlerin yer aldığı kısa gösteriminde yapılacağı panel, Dünya Gazetesi sosyal medya hesaplarında canlı olarak yayınlanacak.