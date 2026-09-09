Ayşe Tokyaz cinayetinde karar: Cemil Koç'a ağırlaştırılmış müebbet

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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde yol kenarında bulunan bir valizin içerisinde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedi bulunmuştu.

Polisin yaptığı çalışmada Tokyaz'ın son olarak eski erkek arkadaşı Cemil Koç'un Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiği belirlendi. Tokyaz'ın burada öldürüldüğü, cesedinin valize konulduğu ve daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına bırakıldığı tespit edildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından aralarında eski polis memuru Cemil Koç'un da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın ardından olayla ilgili dava açıldı.

Cemil Koç'a ağırlaştırılmış müebbet

Davada kararını açıklayan mahkeme, sanık Cemil Koç'u "kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanık Koç, üzerine atılı diğer suçlardan da değişen oranlarda hapis cezalarına mahkum edildi.