Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili 2 müfettiş görevlendirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili bir mülkiye müfettişi ve bir polis müfettişi görevlendirilmiştir. Ayşe Tokyaz'a Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyoruz. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Ne olmuştu?

Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde, pazar günü yol kenarında bir valizde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Tokyaz'ın cesedi bulunmuştu.

Tokyaz'ın son olarak eski erkek arkadaşı C.K'nin Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiğini ve bu evde öldürülüp valize konulduğunu belirleyen polis, cesedin daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığını tespit etmişti. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerin incelenmesinin ardından, aralarında eski polis memuru C.K'nin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Caninin ifadesi ortaya çıktı

C.K'nin savcılıktaki ifadesinde şunları söylediği öğrenildi:

"Ayşe, uyuşturucunun etkisiyle dubleks evimin merdivenlerinin dar olması sebebiyle düşerek, kafasını çarptı, hareketsiz bir şekilde yerde yattığını görünce öldüğünü fark ettim. Paniğe kapıldım, yardım için arkadaşlarımı aradım. Arkadaşımı, sitenin çevresinde bir yerden alarak, beraber eve geldik. Maktulü valize kendim koydum.

Valizi arabaya taşıdıktan sonra, arkadaşımın ortaklığındaki petrole gittik. Gittiğimizde görüntülerimizin emniyete ulaşmaması için tüm kameraların fişlerini çektik. Arkadaşımın beni oyaladığını, cesedi ortadan kaldırmaya yardım etmeyeceğini düşündüm. Arkadaşım yarı yolda beni sattı ve yanımdan ayrıldı. Bende ne yapacağımı düşünmek için meyhaneye gittim. Aradan bir süre geçtikten sonra, Necmettin isminde taksiciyle iletişime geçtim. Necmettin'e, aracımda valiz olduğunu, içine bakılmaması gerektiğini ve 500 bin lira karşılığında valizin ortadan kaldırılması için iş birliği teklifinde bulundum. Taksici de, bu işi yapması için adam bulacağını, daha sonrasında ise 3 kişi bulduğunu belirtti. 3 kişiye 100'er bin lira ödeme için anlaştım."

Eski sevgilisi de şüpheli şekilde ölmüş

Ayrıca, Tokyaz'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma devam ederken, şüpheli C.K.'nin, 2 yıl önce Türkmenistan uyruklu eski sevgilisi olduğu öne sürülen Ece Gül Övezova'nın da Diyarbakır'da şüpheli bir şekilde 6. kattan düşerek öldüğü ve konuya ilişkin sadece ifadesinin alındığı iddia edildi.