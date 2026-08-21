Ayşe Ünlüce CHP'den istifa etti: Yeni Parti'ye katıldı

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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) ayrıldığını ve Yeni Parti'ye katıldığını açıkladı. Ünlüce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün itibarı ile Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyorum ve Yeni Parti’ye katılıyorum" ifadelerini kullandı.

CHP çatısı altında geçirdiği döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ünlüce, "Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında paylaştığımız emek, kurduğumuz dostluklar ve verdiğimiz mücadeleyi her zaman saygıyla hatırlayacağım. Şairin dediği gibi 'ayrılık da sevdaya dahil'" dedi.

"Tek gayem güzel bir gelecek inşa etmek"

Siyasi çalışmalarını Yeni Parti çatısı altında sürdüreceğini belirten Ünlüce, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Dün olduğu gibi bugün de tek gayem; Yeni Parti çatısı altında kimseyi ötekileştirmeden, dayanışma ve adaletle 'hep birlikle' güzel bir gelecek inşa etmek olacak."

Ünlüce, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdürerek kente hizmet etmeye devam edeceğini vurguladı.

"Gücümü her zaman olduğu gibi siz hemşehrilerimden alarak, şehrime ve vatanıma layıkıyla hizmet etmeyi sürdüreceğim" diyen Ünlüce, CHP'den ayrılışının ardından siyasi faaliyetlerine Yeni Parti bünyesinde devam edecek.