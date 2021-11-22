Ayşegül Aydın yaşam mücadelesini kaybetti
Kocaeli'de yabancı uyruklu kişinin cinsel saldırısına uğrayan Ayşegül Aydın hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, yabancı uyruklu kişinin cinsel istismarına uğramasının ardından ağır yaralanan 17 yaşındaki Ayşegül Aydın, yaklaşık 4,5 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Pelitli Mahallesi'nde evinin yakınındaki ormanlık alanda yol kenarında, 12 Temmuz'da ağır yaralı halde bulunan Ayşegül Aydın, yoğun bakımda tedavi gördüğü özel hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.
İşlemler için Adli Tıp Kurumuna gönderilen Aydın'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki mezarlığa defnedildi.
Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, halk otobüsünden indikten sonra evine doğru yürüyen genç kıza arkadan saldıran ve ormanlık alanda cinsel istismar girişiminde bulunduğu öne sürülen Afganistan uyruklu A.M'yi (20) gözaltına almış, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.