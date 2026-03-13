Ayşegül Eraslan kimdir? Sosyal medya Fenomeni Eraslan neden öldü?

Moda tasarımcısı Ayşegül Eraslan Kağıthane'deki evinde ölü bulundu. "Paylaşmadığım şeyler olacaktır, sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım. Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı" notu bırakan Eraslan'ın ölümü güne damga vururken "Ayşegül Eraslan kimdir" sorusu yoğun şekilde gelmeye başladı.

Ayşegül Eraslan kimdir?

27 yaşındaki Ayşegül Eraslan, İstanbul doğumlu bir moda tasarımcısıdır. Televizyon dünyasında ilk olarak İşte Benim Stilim adlı yarışma programıyla tanınmıştır.

Moda tasarımı alanında çalışmalar yürüten Eraslan, çeşitli defilelerde açılış tasarımları hazırlamıştır. Kariyerini moda tasarımcısı olarak sürdüren Eraslan, İstanbul’daki atölyesinde üretim yapıyordu. Sosyal medya platformlarında da aktif olan Eraslan’ın geniş bir takipçi kitlesi bulunmaktaydı.