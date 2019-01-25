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Ayşen Gruda son yolculuğuna uğurlanıyor

Yeşilçam'ın 'Domates Güzeli' lakaplı usta oyuncu Ayşen Gruda, son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenazesi Zincirlikuyu Camii'ne getirilen usta oyuncu, cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

Ayşen Gruda son yolculuğuna uğurlanıyor
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74 yaşında tedavi gördüğü Pankreas Kanseri ve kanamadan dolayı hayat mücadelesini kaybeden, Ayşen Gruda sevenleri tarafından bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

Usta oyuncunun cenazesi Zincirlikuyu Camii'ne getirildi. Ayşen Gruda cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak.

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Dunya.com

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