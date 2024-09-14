Ayşenur Ezgi Eygi son yolculuğuna uğurlandı

Batı Şeria'da katledilen Ayşenur Ezgi Eygi için Aydın'ın Didim ilçesindeki baba evinde helallik alınıp dua edildi. Eygi'nin cenazesi, öğle vakti Didim Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Eygi'nin Didim Devlet Hastanesi'nden alınan naaşı baba evine getirildikten sonra Didim Merkez Camisi'ne götürüldü. Helallik alınması sonrası evin önünde toplanan vatandaşlar "Kahrolsun İsrail!" sloganları attı.

Baba Eygi'yi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü insan hakları aktivisti

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı. Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de hayatını kaybetmişti.

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Başkonsolosluğu tarafından yürütülen işlemlerin ardından Eygi'nin naaşı, Tel Aviv'den Bakü'ye getirilmiş, dün yurtta törenlerle karşılanmıştı. Eygi'nin cenazesi, İzmir'deki adli tıp işlemlerinin ardından memleketi Aydın'ın Didim ilçesine getirilmişti.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.