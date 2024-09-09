Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının Türkiye'ye getirilme çalışmaları sürüyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail askerleri tarafından öldürülen vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının Türkiye'ye getirilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Kara yoluyla Filistin'den Ürdün'e geçişler İsrail tarafından dün itibarıyla kapatıldı. Bu çerçevede; vatandaşımızın ailesinin talebi üzerine, cenazenin naklinin gecikmemesi amacıyla naaşın uçakla doğrudan Türkiye'ye getirilmesi seçeneği üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu'nun işlemlerin en kısa sürede tamamlanması için yerel makamlarla temas halinde süreci takip ettiğini belirten Keçeli, Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosluğu'nun da Eygi'nin aile fertlerinin Türkiye'ye gelmesi için gerekli koordinasyonu sağladığını aktardı.

Eygi'nin öldürülmesine ilişkin detaylar

Ayşenur Ezgi Eygi, Filistinlilerin haklarını destekleyen dayanışma hareketlerinde aktif yer alıyordu. İsrail askerleri, 6 Eylül'de, işgal altındaki Batı Şeria'da İsraillilerin gasbettiği Filistin topraklarının genişletilmesine karşı düzenlenen barışçıl gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açtı. Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralandı. Filistinlilere ait hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.