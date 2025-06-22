AYT oturumuna geç kaldı, imdadına Örümcek Adam yetişti
Mardin’de 'Pijamalı Örümcek Adam' olarak tanınan Ayaz Salih Koç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavına geç kalan bir öğrenciyi beş dakika kala sınava yetiştirdi.
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Mardin Nusaybin'de sabah saatlerinde Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavına girmek üzere yola çıkan bir öğrenci, geç kalması nedeniyle zamanla yarışmaya başladı.
Durumu fark eden 'Örümcek Adam' Ayaz Salih Koç gönüllü olarak gencin yardmına koştu.
İHA'nın haberine göre; 'Örümcek Adam', öğrenciyi motosikletle sınav merkezine ulaştırdı.
Sınava beş dakika kala yetişen öğrenci büyük bir panik yaşarken, Koç’un yardımı sayesinde sınava girebildi.