Aytemiz 200 lira ParafPara kazanma fırsatı sunuyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 16 Mayıs - 30 Haziran tarihlerinde Paraf üyesi Aytemiz istasyonlarında gerçekleştirilecek akaryakıt veya otogaz alışverişleri, 200 lira değerinde ParafPara kazandıracak.

Kampanya, Aytemiz istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapılacak 750 lira ve üzeri 4'üncü akaryakıt ya da otogaz alışverişlerini kapsıyor. Söz konusu kampanyaya katılmak isteyen müşterilerin, Paraf Mobil'den 'Hemen Katıl' butonuna tıklaması ya da bankada kayıtlı cep telefonu numarasından AYTEMIZ yazıp 3404'e kısa mesaj göndermesi yeterli oluyor.

Kazanılan ödüle ilişkin bilgiler hem alışveriş esnasında alınan slip üzerinde hem de Paraf Mobil'de yer alırken, SMS ile de bildiriliyor. Kampanyaya bir müşteri sadece bir kez katılabiliyor ve kazanılan ParafParalar karta yüklenmesinin ardından 10 Ağustos'a kadar Paraf üyesi Aytemiz istasyonlarında akaryakıt ya da otogaz alışverişlerinde kullanılabiliyor.