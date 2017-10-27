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Aytemiz Alanyaspor'da gıda zehirlenmesi

Aytemiz Alanyaspor'da Fabrice Nsakala ile kaleci Remy Riou, gıda zehirlenmesi gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı.

Aytemiz Alanyaspor'da gıda zehirlenmesi
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Aytemiz Alanyaspor'dan yapılan açıklamada, gıda zehirlenmesi teşhisiyle iki futbolcunun hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Açıklamada, öğle saatlerinde kaleci Remy Riou ve Nsakala'nın gıda zehirlenmesi geçirdiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi.

"Futbolcularımız Remy Riou ve Fabrice Nsakala, bugün yedikleri bir yemekten dolayı gıda zehirlenmesi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Futbolcularımızın tedavisi Alanya Anadolu Hastanesi'nde devam ediyor. Geceyi hastanede geçirecek futbolcularımızın yarınki Beşiktaş maçında forma giyme ihtimalleri düşük."

Kaynak: AA

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