Ayvacık açıklarında 14 göçmen engellendi
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 14 göçmenin Türkiye'den yasa dışı şekilde ayrılması engellendi.
Haber Merkezi
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Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botları ‘TCSG-6’ ve ‘KB-20’ tarafından lastik bot içerisindeki 3’ü çocuk, 14 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmen işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.