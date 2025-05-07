Az önce deprem mi oldu? İstanbul'da bir sarsıntı daha! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Silivri açıklarındaki 6,2’lik sarsıntının ardından bölgede artçı hareketlilik devam ediyor. Büyük depremin ardından pek çok artçı sarsıntı yaşanırken 'Az önce deprem mi oldu?' sorusu gün boyunca araştırılıyor. AFAD verilerine göre 7 Mayıs 2025’te İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Geçtiğimiz günlerde Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından son depremlere dair gelişmeleri yakından takip edilmeye devam ediyor. "Yeni deprem oldu mu?" sorusu gün içerisinde sıkça araştırılıyor.
Bölgede artçı hareketlilik sürerken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan verilere göre, İstanbul'da bir sarsıntı daha kaydedildi.
Son olarak, 2 Mayıs 2025 tarihinde saat 12.22'de Büyükçekmece açıklarında 3,2 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. AFAD, bu depremin yerin 9.62 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.
Son depremler listesi
12:22 - Marmara Denizi - [24.79 km] Büyükçekmece (İstanbul) - 3.2 ML
11:54 - Akdeniz - [71.41 km] Kumluca (Antalya) - 2.5 ML
11:44 - Büyükkorhan (Bursa) - 1.9 ML
11:22 - Akçadağ (Malatya) - 1.3 ML
11:21 - Türkoğlu (Kahramanmaraş) - 1.3 ML
10:22 - Tuzlukçu (Konya) - 1.3 ML
10:13 - Marmara Denizi - [21.23 km] Büyükçekmece (İstanbul) - 1.6 ML
10:11 - Simav (Kütahya) - 1.6 ML
10:10 - Marmara Denizi - [19.63 km] Büyükçekmece (İstanbul) - 1.7 ML
10:07 - Marmara Denizi - [21.11 km] Büyükçekmece (İstanbul) - 1.7 ML
10:05 - Marmara Denizi - [17.55 km] Silivri (İstanbul) - 1.8 ML
09:54 - Simav (Kütahya) - 1.5 ML
09:46 - Marmara Denizi - [06.93 km] Şarköy (Tekirdağ) - 1.5 ML
09:43 - Simav (Kütahya) - 1.0 ML