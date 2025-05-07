Geçtiğimiz günlerde Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından son depremlere dair gelişmeleri yakından takip edilmeye devam ediyor. "Yeni deprem oldu mu?" sorusu gün içerisinde sıkça araştırılıyor.

Bölgede artçı hareketlilik sürerken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan verilere göre, İstanbul'da bir sarsıntı daha kaydedildi.

Son olarak, 2 Mayıs 2025 tarihinde saat 12.22'de Büyükçekmece açıklarında 3,2 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. AFAD, bu depremin yerin 9.62 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

Son depremler listesi

12:22 - Marmara Denizi - [24.79 km] Büyükçekmece (İstanbul) - 3.2 ML

11:54 - Akdeniz - [71.41 km] Kumluca (Antalya) - 2.5 ML

11:44 - Büyükkorhan (Bursa) - 1.9 ML

11:22 - Akçadağ (Malatya) - 1.3 ML

11:21 - Türkoğlu (Kahramanmaraş) - 1.3 ML

10:22 - Tuzlukçu (Konya) - 1.3 ML

10:13 - Marmara Denizi - [21.23 km] Büyükçekmece (İstanbul) - 1.6 ML

10:11 - Simav (Kütahya) - 1.6 ML

10:10 - Marmara Denizi - [19.63 km] Büyükçekmece (İstanbul) - 1.7 ML

10:07 - Marmara Denizi - [21.11 km] Büyükçekmece (İstanbul) - 1.7 ML

10:05 - Marmara Denizi - [17.55 km] Silivri (İstanbul) - 1.8 ML

09:54 - Simav (Kütahya) - 1.5 ML

09:46 - Marmara Denizi - [06.93 km] Şarköy (Tekirdağ) - 1.5 ML

09:43 - Simav (Kütahya) - 1.0 ML