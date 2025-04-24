AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? Marmara beşik gibi! İstanbul'da artçı depremler sürüyor (SON DEPREMLER)

Dün Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen ve en büyüğü 6,2 olan depremlerin ardından İstanbul ve çevresindeki sarsıntılar sürüyor. Bugün sabah saatlerinde yeni bir depremle daha sallanan İstanbul’da, 07.19’da Büyükçekmece açıklarında 4,1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre, depremin merkez üssü Marmara Denizi Büyükçekmece açıkları olarak belirlendi. Sarsıntının yerin 24,56 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.

Gece boyunca da bölgede hareketlilik sürdü. Bugün 00.00’dan itibaren kaydedilen son depremler şöyle:

* Saat 00.00 – 3,7 büyüklüğünde (Silivri açıkları – 24,39 km derinlik)

* Saat 04.20 – 3,9 büyüklüğünde (Marmaraereğlisi açıkları – 21,77 km derinlik)

* Saat 06.16 – 3,7 büyüklüğünde (Marmaraereğlisi açıkları – 20,56 km derinlik)

* Saat 07.19 – 4,1 büyüklüğünde (Büyükçekmece açıkları – 24,56 km derinlik)

Ayrıca dünden bugüne meydana gelen depremlerinin toplamının 200'ü aştığı tahmin ediliyor.