Az önce deprem mi oldu? Son dakika depremi nerede oldu? (İstanbul, Ankara, İzmir AFAD son depremler)
9 Nisan 2025 Çarşamba sabah saatlerinde Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre kaydedilen sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Deprem kısa süreli paniğe yol açarken, şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmedi. AFAD ve yerel yetkililer sahada incelemelerini sürdürüyor. Peki az önce deprem mi oldu? İşte son depremler...
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, 9 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 06.09’da merkez üssü Gümüşhane’nin Kelkit ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin derinliği ile ilgili resmi açıklama henüz yapılmazken, sarsıntının Erzincan, Bayburt ve çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.
Depremin ardından ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.
Son depremler
|Tarih
|Saat
|Büyüklük (ML)
|Derinlik (km)
|Yerleşim Yeri / Bölge
|09.04.2025
|07:55:46
|1.7
|14.9
|Kuşadası Körfezi (Ege Denizi)
|09.04.2025
|07:32:19
|2.9
|133.2
|Ege Denizi
|09.04.2025
|07:04:28
|2.2
|23.0
|Ege Denizi
|09.04.2025
|06:09:27
|4.1
|5.0
|Eskiyol-Kelkit (Gümüşhane)
|09.04.2025
|05:49:47
|1.6
|7.0
|Gürleyik-Honaz (Denizli)
|09.04.2025
|05:29:05
|1.5
|17.5
|Ege Denizi
|09.04.2025
|05:14:56
|1.9
|5.2
|Tekkeyeni-Sulusaray (Tokat)
|09.04.2025
|04:44:21
|1.4
|9.3
|Akçaören-Altunhisar (Niğde)
|09.04.2025
|04:32:29
|1.7
|1.7
|Martköy-Şabanözü (Çankırı)
|09.04.2025
|04:26:20
|1.5
|5.5
|Kazanlıpınar (Kahramanmaraş)
|09.04.2025
|03:54:55
|2.8
|9.0
|Girit Adası Açıkları (Akdeniz)
|09.04.2025
|02:54:03
|1.6
|17.0
|Salkonak-Yeşilyurt (Malatya)
|09.04.2025
|02:47:45
|1.9
|5.6
|Güzelbağ-Alanya (Antalya)
|09.04.2025
|02:41:31
|1.4
|5.5
|Kabakdere (Balıkesir)
|09.04.2025
|02:14:59
|1.1
|5.1
|Kelibişler-Pazarcık (Kahramanmaraş)
|09.04.2025
|01:49:21
|1.1
|11.7
|Yokuşbaşı-Honaz (Denizli)
|09.04.2025
|01:32:08
|2.4
|8.9
|Sarıyaprak-Pervari (Siirt)
|09.04.2025
|01:11:54
|1.3
|5.6
|Sağlık-Meram (Konya)
|09.04.2025
|01:06:57
|2.2
|8.2
|Ege Denizi
|09.04.2025
|00:57:05
|1.5
|5.0
|Sisam Adası (Ege Denizi)
|09.04.2025
|00:15:13
|1.9
|7.9
|Güney (Denizli)
|09.04.2025
|00:00:01
|3.3 (Mw: 3.4)
|10.5
|Ege Denizi