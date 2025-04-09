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Az önce deprem mi oldu? Son dakika depremi nerede oldu? (İstanbul, Ankara, İzmir AFAD son depremler)

9 Nisan 2025 Çarşamba sabah saatlerinde Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre kaydedilen sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Deprem kısa süreli paniğe yol açarken, şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmedi. AFAD ve yerel yetkililer sahada incelemelerini sürdürüyor. Peki az önce deprem mi oldu? İşte son depremler...

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Az önce deprem mi oldu? Son dakika depremi nerede oldu? (İstanbul, Ankara, İzmir AFAD son depremler)
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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, 9 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 06.09’da merkez üssü Gümüşhane’nin Kelkit ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin derinliği ile ilgili resmi açıklama henüz yapılmazken, sarsıntının Erzincan, Bayburt ve çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.

Depremin ardından ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Son depremler

Tarih Saat Büyüklük (ML) Derinlik (km) Yerleşim Yeri / Bölge
09.04.2025 07:55:46 1.7 14.9 Kuşadası Körfezi (Ege Denizi)
09.04.2025 07:32:19 2.9 133.2 Ege Denizi
09.04.2025 07:04:28 2.2 23.0 Ege Denizi
09.04.2025 06:09:27 4.1 5.0 Eskiyol-Kelkit (Gümüşhane)
09.04.2025 05:49:47 1.6 7.0 Gürleyik-Honaz (Denizli)
09.04.2025 05:29:05 1.5 17.5 Ege Denizi
09.04.2025 05:14:56 1.9 5.2 Tekkeyeni-Sulusaray (Tokat)
09.04.2025 04:44:21 1.4 9.3 Akçaören-Altunhisar (Niğde)
09.04.2025 04:32:29 1.7 1.7 Martköy-Şabanözü (Çankırı)
09.04.2025 04:26:20 1.5 5.5 Kazanlıpınar (Kahramanmaraş)
09.04.2025 03:54:55 2.8 9.0 Girit Adası Açıkları (Akdeniz)
09.04.2025 02:54:03 1.6 17.0 Salkonak-Yeşilyurt (Malatya)
09.04.2025 02:47:45 1.9 5.6 Güzelbağ-Alanya (Antalya)
09.04.2025 02:41:31 1.4 5.5 Kabakdere (Balıkesir)
09.04.2025 02:14:59 1.1 5.1 Kelibişler-Pazarcık (Kahramanmaraş)
09.04.2025 01:49:21 1.1 11.7 Yokuşbaşı-Honaz (Denizli)
09.04.2025 01:32:08 2.4 8.9 Sarıyaprak-Pervari (Siirt)
09.04.2025 01:11:54 1.3 5.6 Sağlık-Meram (Konya)
09.04.2025 01:06:57 2.2 8.2 Ege Denizi
09.04.2025 00:57:05 1.5 5.0 Sisam Adası (Ege Denizi)
09.04.2025 00:15:13 1.9 7.9 Güney (Denizli)
09.04.2025 00:00:01 3.3 (Mw: 3.4) 10.5 Ege Denizi
Kaynak: HABER MERKEZİ