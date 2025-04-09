Az önce deprem mi oldu? Son dakika depremi nerede oldu? (İstanbul, Ankara, İzmir AFAD son depremler)

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, 9 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 06.09’da merkez üssü Gümüşhane’nin Kelkit ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin derinliği ile ilgili resmi açıklama henüz yapılmazken, sarsıntının Erzincan, Bayburt ve çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.

Depremin ardından ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

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