Azalan doğum oranı hükümeti alarma geçirdi: Anne ve babaların izin süresi artıyor

Hükümet azalan doğum oranının artırılması için düğmeye bastı. Bu kapsamda doğum yapan memur annenin izin süresinin artırılması, eşi yeni doğum yapan babanın izin süresine de 5 gün daha eklenmesi planlanıyor.

Analık izni 24 haftaya çıkıyor

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; doğumdan önce ve doğumdan sonra 8 hafta olacak şekilde toplam 16 hafta süre analık izni yeni düzenlemede doğumdan önce 8, doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 haftaya uzatılacak.

Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi 8 haftalık analık izni süresine 2 hafta eklenmesine ilişkin hüküm de uygulanmaya devam edecek.

Babaların iznine 5 gün daha eklenecek

Eşi doğum yapan babalara tanınan 10 günlük izin hakkına da 5 gün daha eklenerek toplam 15 güne çıkarılıyor.

Taslakta ayrıca, 3 yaşını doldurmamış bir veya daha fazla çocuğa koruyucu aile olan memura da 15 gün izin verilmesi öngörülüyor.

İşçi statüsünde olanlara da 15 gün ücretsiz izin verilmesi öngörülüyor.

Koruyucu ailelik için öngörülen izin düzenlemesi ile de devlet memuru olanların koruyucu aile olma sürecine katılımını teşvik edilmesinin öngörüldüğü kaydedildi. Gerekçede, “Anılan düzenleme ile gerek koruyucu aile sayısının artması ile daha çok çocuğumuz kurum ve kuruluş yerine aile yanında bulunacak böylece koruyucu aileliğin çocuk koruma mekanizmasındaki yerinin güçlenmesi gerekse de koruyucu aile olan devlet memuru, çocuğa daha fazla zaman ayırabilecek ve arasındaki iletişimin daha sağlıklı gelişimi amaçlanmaktadır” denildi.