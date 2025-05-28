Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: PKK'nın silah bırakması Türkiye’nin gücünü gösteriyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Laçın’da düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Zirvesi’nde yaptığı konuşmada PKK’nın silah bırakma kararını Türkiye'nin kararlı mücadelesinin sonucu olarak değerlendirdi.

Aliyev, Türkiye ve Pakistan ile olan iş birliğinin egemenlik, toprak bütünlüğü ve adalet temelinde geliştiğini belirterek, ülkeler arasında siyasi, ekonomik, askeri ve kültürel alanlarda ortak projelerin daha da hız kazanacağını ifade etti.

Aliyev, “Ortak askeri tatbikatlar, dijital teknolojilerde iş birlikleri, ulaştırma ve enerji projeleriyle sadece bölgemizin değil, geniş bir coğrafyanın istikrarına katkı sağlıyoruz” ifadesini kullandı.

Azerbaycan’dan Türkiye’ye 20 milyar dolarlık yatırım

Aliyev konuşmasında, Azerbaycan’ın Türkiye’ye 20 milyar doları aşkın yatırım gerçekleştirdiğini, Pakistan’a yönelik 2 milyar dolarlık yatırım projelerinin de hazırlık aşamasında olduğunu duyurdu.

“Pakistan’la dayanışmamız net, Türkiye’yle kardeşliğimiz ebedi”

Aliyev, Hindistan-Pakistan hattında yaşanan gerginliğe de değinerek, Azerbaycan’ın Pakistan’la ilk günden itibaren dayanışma içinde olduğunu belirtti. Ayrıca uluslararası platformlarda Türkiye ve Pakistan’la yürütülen diplomatik dayanışmanın önemine de vurgu yaptı.