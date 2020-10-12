Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye çözüm sürecinde yer almalı

12 Ekim 2020

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'la Dağlık Karabağ konusunda yapılan görüşmelerin ne zaman başlayacağını bilmediğini ancak Türkiye'nin çözüm sürecinde yer almasının gerektiğini belirtti.

Cumartesi günü ateşkes ilan eden Azerbaycan ve Ermenistan, birbirlerini ateşkes ihlalleri ve sivillere karşı saldırmakla suçlamışlardı.

Fransa, Rusya ve ABD öncülüğünde çatışmalara arabuluculuk etme amaçlı kurulan Minsk Grubu'nun taraflı olduğunu belirten Aliyev, Suriye, Libya ve diğer uluslararası çatışmalara dahil olması nedeniyle küresel güç olarak tanımladığı Türkiye'nin de çözüm sürecinde yer almasının gerektiğini açıkladı.

Aliyev, "Türkiye de Minsk Grubu'nun üyesi. Türkiye neden eş başkanlardan biri olmasın? Hangi sorun Türkiye olmadan çözüldü? Suriye, Libya...?" dedi.

Lavrov'dan açıklama

Ermeni mevkidaşı Zohrab Mnatsakanyan ile görüştükten sonra gazetecilere açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ barış görüşmelerine Türkiye'nin de dahil olması talebinin görüşmelerin formatında bir değişikliğe yol açmasının öngörülmediğini söyledi.

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Kaynak: Reuters